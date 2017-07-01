Около 250 авиарейсов задержано в московских аэропортах

По данным сервиса на 1:00 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержано 127 авиарейсов, в Домодедово — 118, во Внуково — один.

Кроме того, в Домодедово отменено пять авиарейсов, во Внуково — один.

Как сообщалось, по данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 21:55 пятницы по Москве, в Шереметьево задерживались 111 рейсов, в Домодедово — 107.