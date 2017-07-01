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01:38 (мск), источник: Интерфакс

Около 250 авиарейсов задержано в московских аэропортах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Задержки авиарейсов отмечаются в ночь на субботу в аэропортах Московского авиаузла после рекордного ливня, который накрыл столичный регион накануне.

Источник: AP 2017

По данным сервиса на 1:00 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержано 127 авиарейсов, в Домодедово — 118, во Внуково — один.

Кроме того, в Домодедово отменено пять авиарейсов, во Внуково — один.

Как сообщалось, по данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 21:55 пятницы по Москве, в Шереметьево задерживались 111 рейсов, в Домодедово — 107.

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