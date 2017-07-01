Около 250 авиарейсов задержано в московских аэропортах
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Задержки авиарейсов отмечаются в ночь на субботу в аэропортах Московского авиаузла после рекордного ливня, который накрыл столичный регион накануне.
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Задержки авиарейсов отмечаются в ночь на субботу в аэропортах Московского авиаузла после рекордного ливня, который накрыл столичный регион накануне.
По данным сервиса на 1:00 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержано 127 авиарейсов, в Домодедово — 118, во Внуково — один.
Кроме того, в Домодедово отменено пять авиарейсов, во Внуково — один.
Как сообщалось, по данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 21:55 пятницы по Москве, в Шереметьево задерживались 111 рейсов, в Домодедово — 107.