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02:12 (мск), источник: ТАСС

Журналисты едва не уронили лампу на Трампа в Белом доме

Когда репортеры готовились к съемке, один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Журналисты, готовившиеся в пятницу к официальной съемке рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Овальном кабинете Белого дома, дважды едва не опрокинули стоящую на журнальном столике возле американского лидера лампу. Курьезный инцидент, вызвавший раздражение Трампа, был запечатлен на видеозаписи, которую распространила телекомпания ABC.

Как отметили в свою очередь входящие в президентский пул журналисты, на мероприятии присутствовало много их южнокорейских коллег, которых сотрудники Секретной службы попросили «прекратить бегать». Когда репортеры готовились к съемке, один из них по неосторожности толкнул диван, в результате чего лампа, стоявшая на столе близ президента США, едва не упала. Спустя пару мгновений осветительный прибор снова чуть не уронили.

«Полегче, ребята, полегче! — сказал Трамп, обращаясь к репортерам. — Вы становитесь все хуже. Давайте еще стол опрокиньте».

Президент Южной Кореи находится с официальным визитом в США. В пятницу у Трампа и Мун Чжэ Ина состоялся ряд встреч, после чего они выступили с совместным заявлением в Розовом саду Белого дома.

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