Во Владивостоке продлевается работа фуникулера 1 июля

1 июля, в день празднования 157-й годовщины Владивостока, работа фуникулёра будет продлена до 23 часов 30 минут. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Хотя день рождения Владивостока — 2 июля, в этом году праздничные мероприятия пройдут на день раньше. Поэтому в субботу, 1 июля, будет продлена работа фуникулера.

Напомним, торжественные и праздничные мероприятия в краевом центре начались 29 июня. Девизом торжеств является слоган «Владивосток — планета без границ». Завершится празднование 1 июля в 22 часа красочным фейерверком.