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03:52 (мск), источник: РИА Новости

Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-Вегасе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отец музыканта Майкла Джексона 88-летний Джо Джексон попал в ДТП в Лас-Вегасе, после чего был госпитализирован, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters
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По данным агентства, Джо Джексон находился на пассажирском сиденье, когда в машину врезался другой автомобиль. По словам полиции, другой автомобиль нарушил ПДД.

Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила из-за передозировки сильнодействующих препаратов во время подготовки к серии из 50 концертов, которые певец планировал дать в Лондоне.

Артист был похоронен в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя — 3 сентября.

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