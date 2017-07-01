Отец Майкла Джексона попал в больницу после ДТП в Лас-Вегасе
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отец музыканта Майкла Джексона 88-летний Джо Джексон попал в ДТП в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Отец музыканта Майкла Джексона 88-летний Джо Джексон попал в ДТП в
По данным агентства, Джо Джексон находился на пассажирском сиденье, когда в машину врезался другой автомобиль. По словам полиции, другой автомобиль нарушил ПДД.
Внезапная остановка сердца оборвала жизнь 50-летнего Майкла Джексона 25 июня 2009 года. Его смерть наступила
Артист был похоронен в