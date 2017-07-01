Приморцы возложили цветы к памятникам Муравьеву-Амурскому и Якову Семенову
Мероприятие прошло в преддверии 157-летия города.
Мероприятие прошло в преддверии 157-летия города.
Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.
В преддверии 157-летия города Владивостока, прошло торжественное мероприятие по возложению цветов к памятникам
В шествии по этим местам приняли участие участие жители приморской столицы, которые не равнодушны к истории города. Епископ Вениамин провел мирскую службу около памятников. Члены казачьего войска отдали честь
Передвижение между объектами мероприятия, выполнялось с помощью специально нанятого пассажирского автобуса, который возил всех участников к местам возложения.