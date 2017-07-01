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05:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцы возложили цветы к памятникам Муравьеву-Амурскому и Якову Семенову

Мероприятие прошло в преддверии 157-летия города.

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фотографий

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

В преддверии 157-летия города Владивостока, прошло торжественное мероприятие по возложению цветов к памятникам генерал-губернатора Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому, первому старосте города Якову Семенову и стеле «Владивосток — город воинской славы», сообщает PrimaMedia.

В шествии по этим местам приняли участие участие жители приморской столицы, которые не равнодушны к истории города. Епископ Вениамин провел мирскую службу около памятников. Члены казачьего войска отдали честь генерал-губернатору. Участие в возложении цветов принимали члены клуба ЦСКА и администрации города.

Передвижение между объектами мероприятия, выполнялось с помощью специально нанятого пассажирского автобуса, который возил всех участников к местам возложения.

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