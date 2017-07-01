Илья Лагутенко вновь напомнил всему миру про Владивосток

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко поздравил жителей Владивостока и гостей приморской столицы со 157-летием города. Он отметил, Владивосток, несмотря ни на что, остается всегда молодым, сообщает ИА PrimaMedia.

«Поздравляем Родной, Далекий, Близкий, Навсегда любимый город с праздником! 157 лет главному форпосту на Тихом Океане, Свободному порту Владивосток», — добавил Илья Лагутенко.

Напомним, с раннего утра и до позднего вечера 1 июля Владивосток будет отмечать День города. Ожидается, что к празднованию присоединятся тысячи гостей и жителей краевой столицы. В программе праздничное шествие, будут работать тематические локальные площадки для детей и взрослых, состоится праздничный концерт.

Завершит насыщенную программу празднования Дня города фейерверк. В 22.00 его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на центральной площади, в поселке Трудовое и на острове Русском.