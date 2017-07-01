Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
В России запускают новую жилищную программу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
05:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Илья Лагутенко вновь напомнил всему миру про Владивосток

Он записал особенное видеообращение.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко поздравил жителей Владивостока и гостей приморской столицы со 157-летием города. Он отметил, Владивосток, несмотря ни на что, остается всегда молодым, сообщает ИА PrimaMedia.

«Поздравляем Родной, Далекий, Близкий, Навсегда любимый город с праздником! 157 лет главному форпосту на Тихом Океане, Свободному порту Владивосток», — добавил Илья Лагутенко.

Напомним, с раннего утра и до позднего вечера 1 июля Владивосток будет отмечать День города. Ожидается, что к празднованию присоединятся тысячи гостей и жителей краевой столицы. В программе праздничное шествие, будут работать тематические локальные площадки для детей и взрослых, состоится праздничный концерт.

Завершит насыщенную программу празднования Дня города фейерверк. В 22.00 его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на центральной площади, в поселке Трудовое и на острове Русском.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Празднование Дня Владивостока - с утра и до позднего вечера
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
В ФСБ прокомментировали задержание пограничников РФ на Украине
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь