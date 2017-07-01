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06:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Напротив Фуюаня с белым парусом: хабаровчане поучаствовали в международной регате в Китае

Следующий этап состоится уже 1 июля возле «Заимки».

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Яхтсмены из Хабаровска посоревновались в мастерстве управления судами в акватории Амура напротив города Фуюань. Следующий этап международного соревнования пройдет в окрестностях туркомплекса «Заимка», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

Хабаровские яхтсмены вернулись из Фуюаня после прохождения китайского этапа международной парусной регаты. Короткие гонки под парусом проходили в акватории Амура напротив китайского города Фуюань 27 июня. В них приняли участие 16 яхт — суда российского, японского и американского производства. Одна из лодок была построена хабаровским спортсменом самостоятельно. В основном яхтами управляли российские экипажи. Это были хабаровские любители парусного спорта. Многие из них шли под парусом с женами и детьми, которые выполняли функцию помощников и матросов. Но три экипажа были смешанными: китайские яхтсмены работали под руководством российских капитанов.

— Взаимодействовать с русским экипажем было очень легко, все друг друга понимали практически без слов. Ветер, течение, паруса — все это одинаково в любой точке мира, — отметил Ван Вэй, яхтсмен из города Циндао.

По условиям соревнования, спортсмены должны были спуститься под парусом на несколько километров вниз по течению Амура, пройдя специальные отметки — буйки, затем на моторах подняться к исходной точке и сделать еще один круг. В день регаты дул слабый ветер, что вкупе с сильным течением и водоворотами осложняло прохождение дистанции. Три яхты прекратили гонку из-за того, что сели на мель. Этот этап международных соревнований занял почти 8 часов.

— Погодные условия довольно типичные для Амура в это время года — течение «крутит», ветер слабый, много мошки. Поэтому для наших спортсменов никаких сюрпризов в плане управления судами не было. Все все знают, к таким условиям они привыкли, — отметил председатель городской федерации парусного спорта Сергей Долженко.

Это уже третья международная парусная регата, которая проводится совместно с властями уезда Фуюань. Китайская сторона предложила представителям администрации Хабаровска в следующем году вывести состязания на межрегиональный и даже федеральный уровни, увеличив тем самым количество спортсменов и уровень организации регаты. Кроме этого, мэр города Фуюань Чжан Цзы Тун сообщил, что планируется создать центр водных видов спорта. Чиновник предложил, чтобы в работе этого центра участвовали и хабаровские спортсмены.

— Мы обязательно рассмотрим это предложение, сообщим о нем мэру Хабаровска Александру Соколову. Будем надеяться, что в будущем уровень международной регаты повысится, в ней будет участвовать больше профессиональных спортсменов. Вообще, спорт стирает границы. И эти регаты укрепляют дружбу между нашими странами, — отметил заместитель мэра города, председатель комитета по управлению Центральным районом Сергей Иванов.

После короткого отдыха ранним утром 28 июня яхтсмены выдвинулись в Хабаровск для участия в следующем этапе международной парусной регаты. Гонки состоятся 1 июля в окрестностях туристического комплекса «Заимка».

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