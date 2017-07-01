«Золотых» медалистов наградили в Приморье

С отличием закончили первый образовательный этап своей жизни выпускники из Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Партизанска, Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего и Фокино. Традиционно медали выпускникам вручил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.

— Каждый год для меня является большой честью приветствовать лучших выпускников приморских школ. Я рад, что 5 лет назад основал эту традицию. Это первый этап вашей жизни, который вы завершили на отлично. Наш край меняется и развивается с каждым годом. Ежегодно реализуется огромное количество важных проектов. Приморью нужны молодые, энергичные, квалифицированные специалисты, которыми вы станете, окончив вузы. Я уверен, что возможностей реализовать себя в Приморье, одном из самых интересных и развивающихся регионов, не меньше, чем в других крупных городах страны. Я поздравляю вас, дорогие выпускники, с вашей первой крупной победой, — обратился к выпускникам с приветственной речью губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Также золотые медали получили выпускники из Хорольского, Анучинского, Черниговского, Дальнереченского, Чугуевского, Кавалеровского, Кировского, Спасского, Тернейского, Ханскайского Михайловского, Пограничного муниципальных районов и Уссурийска.