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05:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Золотых» медалистов наградили в Приморье

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

Торжественное награждение выпускников прошло в здании администрации Приморского края в пятницу, 30 июня.

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С отличием закончили первый образовательный этап своей жизни выпускники из Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Партизанска, Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего и Фокино. Традиционно медали выпускникам вручил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.

— Каждый год для меня является большой честью приветствовать лучших выпускников приморских школ. Я рад, что 5 лет назад основал эту традицию. Это первый этап вашей жизни, который вы завершили на отлично. Наш край меняется и развивается с каждым годом. Ежегодно реализуется огромное количество важных проектов. Приморью нужны молодые, энергичные, квалифицированные специалисты, которыми вы станете, окончив вузы. Я уверен, что возможностей реализовать себя в Приморье, одном из самых интересных и развивающихся регионов, не меньше, чем в других крупных городах страны. Я поздравляю вас, дорогие выпускники, с вашей первой крупной победой, — обратился к выпускникам с приветственной речью губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Также золотые медали получили выпускники из Хорольского, Анучинского, Черниговского, Дальнереченского, Чугуевского, Кавалеровского, Кировского, Спасского, Тернейского, Ханскайского Михайловского, Пограничного муниципальных районов и Уссурийска.

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