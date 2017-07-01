Необычным способом зазвал хабаровский ХК «Амур» чешского профи в свою команду

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Хоккейный клуб Хабаровска «Амур» пригласил хоккеиста Яромира Ягра в команду через соцсеть «Twitter». Полушуточное предложение вылилось в небольшую беседу между другими желающими заполучить спортсмена себе, сообщает ИА AmurMedia.

Предпосылкой к обсуждению стал твит Яромира Ягра о том, что им не интересуются клубы НХЛ.

Одним из первых ответов стал пост от имени официального аккаунта клуба «Амур», предложившего Яромиру сыграть за них в КХЛ. «Будем горды, что позвонили первыми» — говорится в твите.

Затем в беседу вступили еще два клуба — «АК Барс» и «Авангард», поиронизировавшие по поводу того, где взять номер спортсмена.

Кроме того, предложение именитому хоккеисту сделало еще несколько желающих. Кроме приглашения в солнечную Испанию, Яромиру Ягру предложили вступить… в пивную лигу.

Пока остается загадкой, чье именно приглашение придется по душе чешскому крайнему нападающему.