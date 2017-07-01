В выходные в Башкирии ожидаются сильные ливни

1 июля осадки ожидаются только в отдельных районах республики, а в воскресенье, 2 июля, со смещением на территорию республики циклона с запада России, вновь ожидаются дожди ливневого характера, местами сильные, грозы при шквалистых усилениях ветра.

Температурный фон прогнозируется ночью в пределах 12−17, днем 17−22 градусов, по югу республики воздух прогреется до 27 градусов.

Такой же характер погоды сохранится и в начале новой рабочей недели, 3 июля.

По сведениям Гидрометцентра России, в июле на территории Башкортостана среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются близкими к среднемноголетним значениям.