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08:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотни фонариков из пластика отправили в море жители Владивостока ради исполнения желаний

Фоторепортаж.

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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

Владивосток, 1 июля, PrimaMedia.

Фестиваль водных фонариков прошел во Владивостоке 30 июня в районе набережной Спортивной гавани. Организаторы анонсировали мероприятие, как самое романтичное событие этого лета. Действие действительно было завораживающим, однако сотни фонариков, которые спустили на воду, состояли из пластика и бумаги. Интересно, что каждый фонарик, который стоил 200 рублей, сулил исполнение самых заветных желаний. Подробнее о фестивале — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду — это ритуал, соблюдение которого поможет воплотить в жизнь все заветные желания, рассказывали организаторы. Так жители и гости Владивостока желали хорошую зарплату, крепкое здоровье и помощь в поиске любви. Для этого они покупали фонарики за 200 рублей и пускали их на воду под музыку скрипки и саксофона.

Напомним, событие может обернуться для организаторов фестиваля административным делом. Как сообщал Росприроднадзор, праздник может привести к загрязнению акватории, что запрещено водным кодексом РФ.

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