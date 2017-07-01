Сотрудники МЧС призвали новосибирцев не купаться в запрещенных местах
Сегодня спасатели обратились к жителям Новосибирской области. Впереди выходные. Новосибирцев попросили быть осторожнее на воде — люди тонут ежедневно.
Сегодня спасатели обратились к жителям Новосибирской области. Впереди выходные. Новосибирцев попросили быть осторожнее на воде — люди тонут ежедневно.
Все купались в запрещенных местах. Больше половины погибших — были пьяными.
Владимир Подуздиков, главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области: «Не купайтесь в тех местах, где купание запрещено, купайтесь на официальных пляжах. Купаться в состоянии алкогольно опьянения, будем так говорить, категорически неправильно, потому что человек, это уже из области медицины, употребив спиртные напитки, независимо какие он становится просто неадекватным. Человек не сможет правильно и вовремя среагировать на то чтобы спасти самого себя. К сожалению, есть случаи гибели детей, их правда немного, но ни в коем случае ни на одну минуту, ни на одну секунду не оставляйте их без контроля и вашего внимания».