Новосибирские депутаты сдали нормы ГТО
Зал заседаний сменили на стадион. Депутаты новосибирского Горсовета сдавали сегодня нормативы ГТО.
Зал заседаний сменили на стадион. Депутаты новосибирского Горсовета сдавали сегодня нормативы ГТО.
Кто еще разминается, а кто уже готов сдавать нормативы ГТО. После построения сразу на исходную, к снарядам. 30 депутатам не хватает места на площадке.
Пока женщины прыгают с места в длину и качают пресс, мужчины штурмуют перекладину.
Стереотипных депутатов и чиновников, с большими животами, здесь попросту нет. Физическая форма не позволяет.
Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Независимо от политической составляющей, от платформы, мы сегодня объединены здесь на стадионе. Объединены здоровьем, объединены спортом. Объединены желанием двигаться.
А еще в программе — бег и рывок гири.
Александр Лысак, корреспондент: «Результаты заносят в специальную
Человека с улицы к сдаче ГТО не допустят — говорят организаторы. Без начальной подготовки с упражнениями не справиться.
Елена Спасских, директор МБУ «Спортивный город»: «Каждый депутат зарегистрировался. Они предоставили медицинскую справку, что они имеют допуск для сдачи норм ГТО».
В комплексе ГТО не только легкая атлетика — еще стрельба из пневматического оружия и плавание. Их будут сдавать уже на других объектах. С сегодняшними нормативами справились все депутаты. Результаты не ниже серебряного знака отличия.