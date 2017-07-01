Новосибирские депутаты сдали нормы ГТО

Кто еще разминается, а кто уже готов сдавать нормативы ГТО. После построения сразу на исходную, к снарядам. 30 депутатам не хватает места на площадке.

Пока женщины прыгают с места в длину и качают пресс, мужчины штурмуют перекладину.

Стереотипных депутатов и чиновников, с большими животами, здесь попросту нет. Физическая форма не позволяет. Кто-то долгие годы занимался каратэ, как председатель Дмитрий Асанцев, кто-то легкой атлетикой или фитнессом.

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Независимо от политической составляющей, от платформы, мы сегодня объединены здесь на стадионе. Объединены здоровьем, объединены спортом. Объединены желанием двигаться.

А еще в программе — бег и рывок гири.