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08:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские депутаты сдали нормы ГТО

Зал заседаний сменили на стадион. Депутаты новосибирского Горсовета сдавали сегодня нормативы ГТО.

Источник: Вести - Новосибирск

Кто еще разминается, а кто уже готов сдавать нормативы ГТО. После построения сразу на исходную, к снарядам. 30 депутатам не хватает места на площадке.

Пока женщины прыгают с места в длину и качают пресс, мужчины штурмуют перекладину.

Стереотипных депутатов и чиновников, с большими животами, здесь попросту нет. Физическая форма не позволяет. Кто-то долгие годы занимался каратэ, как председатель Дмитрий Асанцев, кто-то легкой атлетикой или фитнессом.

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска: «Независимо от политической составляющей, от платформы, мы сегодня объединены здесь на стадионе. Объединены здоровьем, объединены спортом. Объединены желанием двигаться.

А еще в программе — бег и рывок гири.

Александр Лысак, корреспондент: «Результаты заносят в специальную тест-карту. Если же показатели не устроят участников, то они могут пересдать, но уже в другой день.

Человека с улицы к сдаче ГТО не допустят — говорят организаторы. Без начальной подготовки с упражнениями не справиться.

Елена Спасских, директор МБУ «Спортивный город»: «Каждый депутат зарегистрировался. Они предоставили медицинскую справку, что они имеют допуск для сдачи норм ГТО».

В комплексе ГТО не только легкая атлетика — еще стрельба из пневматического оружия и плавание. Их будут сдавать уже на других объектах. С сегодняшними нормативами справились все депутаты. Результаты не ниже серебряного знака отличия.

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