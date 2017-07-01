Вези, вези: услуги спецтакси приобрели популярность в Хабаровском крае

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Социальное такси становится все более востребованным у жителей Хабаровского края. Перевозки спецавтомобилями для малоподвижных людей работают в пяти районах и двух городах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства края.

В крае продолжает набирать популярность услуга социального такси. В этом году услугой социального такси в Хабаровском крае воспользовалось более 2 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения, курирующем работу службы. В ведомстве подчеркнули, что спрос на перевозки спецавтомобилями для малоподвижных людей по-прежнему остается высоким.

Сегодня социальное такси можно вызвать в пяти районах: Хабаровском, Николаевском, Ванинском, имени Лазо и Амурском. Также заказать автомобиль могут жители краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре. Стоимость одной поездки остается минимальной — около 30% от социального тарифа. Для примера, в Хабаровске час работы легкового автомобиля будет стоить 177 рублей, в городе Юности чуть дороже — 187 рублей.

«Особенность нашего такси в том, что все 11 машин приспособлены для транспортировки малоподвижных людей, — напомнила начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания минсоцзащиты населения края Наталья Варламова. — Вместе с авто можно заказать сопровождение. Квалифицированный сотрудник поможет выйти из дома, сесть в салон, добраться до места назначения и вернуться обратно. Все это уже входит в конечную цену поездки».

Наталья Варламова уточнила, что в автопарке есть как легковые автомобили, так и микроавтобусы с гусеничными подъемниками для колясочников. Но заказать перевозку могут лишь граждане из определенных социальных категорий. Это инвалиды 1,2,3 групп, пожилые люди старше 80 лет. При этом воспользоваться такси можно лишь в случае социальной необходимости, когда требуется поехать в учреждения обслуживания, в больницу, банк, аэропорт и т. д.

Пользоваться такси разрешается неограниченное количество раз. Для этого нужно заранее позвонить в службу и оставить заявку. При наличии очереди на перевозку преимущество получат инвалиды и дети-инвалиды, пользующиеся креслом-коляской.

Социальное такси в Хабаровском крае успешно работает с 2013 года. За это время его сотрудниками выполнено свыше 40 тыс. выездов.