Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
Около подъездов домов запретят курить
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ поведали о том, от чего скончался солист "Иванушек" Яковлев
Порошенко: ВСУ не дают надежды ополченцам Донбасса
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
08:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вези, вези: услуги спецтакси приобрели популярность в Хабаровском крае

Услугами социальных перевозок воспользовалось более 2 тысяч жителей региона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 июля, AmurMedia.

Социальное такси становится все более востребованным у жителей Хабаровского края. Перевозки спецавтомобилями для малоподвижных людей работают в пяти районах и двух городах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства края.

В крае продолжает набирать популярность услуга социального такси. В этом году услугой социального такси в Хабаровском крае воспользовалось более 2 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения, курирующем работу службы. В ведомстве подчеркнули, что спрос на перевозки спецавтомобилями для малоподвижных людей по-прежнему остается высоким.

Сегодня социальное такси можно вызвать в пяти районах: Хабаровском, Николаевском, Ванинском, имени Лазо и Амурском. Также заказать автомобиль могут жители краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре. Стоимость одной поездки остается минимальной — около 30% от социального тарифа. Для примера, в Хабаровске час работы легкового автомобиля будет стоить 177 рублей, в городе Юности чуть дороже — 187 рублей.

«Особенность нашего такси в том, что все 11 машин приспособлены для транспортировки малоподвижных людей, — напомнила начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания минсоцзащиты населения края Наталья Варламова. — Вместе с авто можно заказать сопровождение. Квалифицированный сотрудник поможет выйти из дома, сесть в салон, добраться до места назначения и вернуться обратно. Все это уже входит в конечную цену поездки».

Наталья Варламова уточнила, что в автопарке есть как легковые автомобили, так и микроавтобусы с гусеничными подъемниками для колясочников. Но заказать перевозку могут лишь граждане из определенных социальных категорий. Это инвалиды 1,2,3 групп, пожилые люди старше 80 лет. При этом воспользоваться такси можно лишь в случае социальной необходимости, когда требуется поехать в учреждения обслуживания, в больницу, банк, аэропорт и т. д.

Пользоваться такси разрешается неограниченное количество раз. Для этого нужно заранее позвонить в службу и оставить заявку. При наличии очереди на перевозку преимущество получат инвалиды и дети-инвалиды, пользующиеся креслом-коляской.

Социальное такси в Хабаровском крае успешно работает с 2013 года. За это время его сотрудниками выполнено свыше 40 тыс. выездов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Комитет по развитию частной системы здравоохранения создали в Хабаровском крае
«Ъ»: пять сотрудников ФСБ арестованы по делу о взятке
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
В ФСБ прокомментировали задержание пограничников РФ на Украине
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь