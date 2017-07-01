Жители дома на улице Гурьевской пожаловались на опасный балкон
Угроза сегодня нависла над сотнями новосибирцев на улице Гурьевская. Аварийный балкон, с которого падают куски бетона — не ремонтируют. Почему?
Угроза сегодня нависла над сотнями новосибирцев на улице Гурьевская. Аварийный балкон, с которого падают куски бетона — не ремонтируют. Почему?
Жители дома на улице Гурьевская под ноги не смотрят. Все чаще взгляд устремлен в небо — к балконам. Этому пятиэтажному дому 50 лет. Еще не слишком старый, но бетон уже сыпется.
Галина Беляева, жительница г. Новосибирск: «Вы посмотрите сколько
Расположенный на пятом этаже — балкон — явно аварийный. Это видно невооруженным взглядом. На металлических прутьях — остатки разрушенной бетонной плиты. Которые в любой момент могут полететь вниз.
Ксения Климина, корреспондент: «Вот здесь, на козырьке хорошо видно, как сыпется бетон. На балконах — ситуация такая же. Как уверяют местные жители — она длится уже два года. Однако защитную сетку — управляющая компания натянула только пару дней назад».
Коммунальщики проблему признают. Уверяют — сделать ремонт раньше — не было возможности. Восстановить балкон можно только в теплое и сухое время. И жильцов об этом предупреждали.
Александр Факеев, главный инженер УКЖХ Октябрьского района Новосибирска: «То есть там идет у нас цементирование, бетонирование. У нас вода застывает при температуре 0 градусов. Так вот, чтобы весной все это не отвалилось — вот лучше это
Отремонтировать балкон обещают до конца июля. Главное, чтобы он не успел стать причиной очередного несчастного случая. В Новосибирске — это не уже не редкость. Несколько месяцев назад — в Искитимском районе — со второго этажа упала женщина. Вместе с балконом. В результате — сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих бедра.