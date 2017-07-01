Жители дома на улице Гурьевской пожаловались на опасный балкон

Жители дома на улице Гурьевская под ноги не смотрят. Все чаще взгляд устремлен в небо — к балконам. Этому пятиэтажному дому 50 лет. Еще не слишком старый, но бетон уже сыпется.

Галина Беляева, жительница г. Новосибирск: «Вы посмотрите сколько вылетело-то, нет вы посмотрите. Дети гуляют здесь — это очень опасно. Страшно конечно, может сам балкон обвалиться».

Расположенный на пятом этаже — балкон — явно аварийный. Это видно невооруженным взглядом. На металлических прутьях — остатки разрушенной бетонной плиты. Которые в любой момент могут полететь вниз.

Ксения Климина, корреспондент: «Вот здесь, на козырьке хорошо видно, как сыпется бетон. На балконах — ситуация такая же. Как уверяют местные жители — она длится уже два года. Однако защитную сетку — управляющая компания натянула только пару дней назад».

Коммунальщики проблему признают. Уверяют — сделать ремонт раньше — не было возможности. Восстановить балкон можно только в теплое и сухое время. И жильцов об этом предупреждали.

Александр Факеев, главный инженер УКЖХ Октябрьского района Новосибирска: «То есть там идет у нас цементирование, бетонирование. У нас вода застывает при температуре 0 градусов. Так вот, чтобы весной все это не отвалилось — вот лучше это все-таки делать летом. Но у нас, к сожалению, собственники все хотят бес плат но. Бесплатно отремонтируйте крыльца, бесплатно отремонтируйте балконы, снесите тополя. Оплачивайте, мы все своевременно, с наилучшим качеством вам все это сделаем.

Отремонтировать балкон обещают до конца июля. Главное, чтобы он не успел стать причиной очередного несчастного случая. В Новосибирске — это не уже не редкость. Несколько месяцев назад — в Искитимском районе — со второго этажа упала женщина. Вместе с балконом. В результате — сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих бедра.