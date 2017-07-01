Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Захарченко протестировал пистолет производства ДНР
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике - СМИ
СМИ: Максакова сказала, почему Хрущев отдал Крым
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
08:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители дома на улице Гурьевской пожаловались на опасный балкон

Угроза сегодня нависла над сотнями новосибирцев на улице Гурьевская. Аварийный балкон, с которого падают куски бетона — не ремонтируют. Почему?

Источник: Вести - Новосибирск

Жители дома на улице Гурьевская под ноги не смотрят. Все чаще взгляд устремлен в небо — к балконам. Этому пятиэтажному дому 50 лет. Еще не слишком старый, но бетон уже сыпется.

Галина Беляева, жительница г. Новосибирск: «Вы посмотрите сколько вылетело-то, нет вы посмотрите. Дети гуляют здесь — это очень опасно. Страшно конечно, может сам балкон обвалиться».

Расположенный на пятом этаже — балкон — явно аварийный. Это видно невооруженным взглядом. На металлических прутьях — остатки разрушенной бетонной плиты. Которые в любой момент могут полететь вниз.

Ксения Климина, корреспондент: «Вот здесь, на козырьке хорошо видно, как сыпется бетон. На балконах — ситуация такая же. Как уверяют местные жители — она длится уже два года. Однако защитную сетку — управляющая компания натянула только пару дней назад».

Коммунальщики проблему признают. Уверяют — сделать ремонт раньше — не было возможности. Восстановить балкон можно только в теплое и сухое время. И жильцов об этом предупреждали.

Александр Факеев, главный инженер УКЖХ Октябрьского района Новосибирска: «То есть там идет у нас цементирование, бетонирование. У нас вода застывает при температуре 0 градусов. Так вот, чтобы весной все это не отвалилось — вот лучше это все-таки делать летом. Но у нас, к сожалению, собственники все хотят бес плат но. Бесплатно отремонтируйте крыльца, бесплатно отремонтируйте балконы, снесите тополя. Оплачивайте, мы все своевременно, с наилучшим качеством вам все это сделаем.

Отремонтировать балкон обещают до конца июля. Главное, чтобы он не успел стать причиной очередного несчастного случая. В Новосибирске — это не уже не редкость. Несколько месяцев назад — в Искитимском районе — со второго этажа упала женщина. Вместе с балконом. В результате — сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих бедра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Студент НГУ умер в больнице от инфаркта после экзамена
«Ъ»: пять сотрудников ФСБ арестованы по делу о взятке
Капитан сборной Германии написал письмо российским болельщикам
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Самолет США провел разведку у российской базы в Тартусе
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
В ФСБ прокомментировали задержание пограничников РФ на Украине
Журналисты чуть не уронили лампу на Трампа
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь