В Казахстане меняют вагоны в поездах, на которые жалуются пассажиры

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. В министерстве по инвестициям и развитию рассказали о том, как идет обновления парка железнодорожных пассажирских вагонов.

Что изменится в жизни казахстанцев после 1 июля

В 2016 году был принят Закон Республики Казахстан предусматривающий изменение механизма государственного субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок, по итогам которого внедрены законодательные основы для привлечения инвестиций на обновление парка пассажирских вагонов.

В частности, состав поезда № 75/76 сообщением Кызылорда — Петропавловск обновлен на 56% или 13 плацкартными вагонами российского производства.

Также обновлены 12 единиц или более 50% парка пассажирских вагонов, курсирующих в составе поездов № 621/622 сообщением Костанай — Аркалык и № 327/328 сообщением Костанай — Караганды.

Заменены вагоны поезда № 43/44 сообщением Костанай — Алматы, на который ранее поступали многочисленные жалобы со стороны пассажиров. Так, состав поезда обновлен 14 плацкартными вагонами и до конца 2017 года будет пополнено еще шестью новыми вагонами.

Вместе с тем, ожидается частичное обновление составов поездов № 307/308 сообщением Астана — Жезказган и № 55/56 сообщением Кызылорда — Кокшетау 10 купейными и плацкартными вагонами.

Новые вагоны оборудованы системой контроля, диагностики и управления вагоном, кондиционированием воздуха, вакуумными биотуалетами, системой пожаротушения, холодильником и микроволновой печью. Также для удобства пассажиров имеются индивидуальные источники электропитания.

В ведомстве обещают, что обновление вагонов будет продолжаться.

Как сообщалось ранее, в Казахстане срок эксплуатации половины вагонов — больше 25 лет.

В декабре 2016 года по инициативе министерства транспорта состоялся тендер по передаче маршрута № 43/44 (Костанай — Алматы и обратное направление) в конкурентную среду, в котором приняло участие восемь компаний. Победителем признается перевозчик, набравший наибольшее количество баллов, согласно оценочной шкале по следующим критериям: средний срок эксплуатации вагонов, доля вагонов, находящихся в собственности перевозчика, доля вагонов перевозчика (купе, плацкарт, общий, гранд PMR), имеющихся на момент проведения конкурса, наличие резервных вагонов, доля вагонов с подъемными устройствами, с системами кондиционирования воздуха, опыт работы перевозчика, средний уровень предложенного перевозчиком предельного уровня повышения цен.

Победителем стала компания «Турксиб — Астана». В течение 2017 года компания обязана закупить 32 новых вагона. В дальнейшем «Турксиб Астана» и дальше должен обновлять парк.