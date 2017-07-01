В Минобороны РК ответили на предложение отправить военных в Сирию
Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских.
Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских.
Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских военнослужащих в Сирию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника генштаба ВС РК Адылбек Алдабергенов, передает РИА Новости.
«Рассмотрев запрос касательно предложения России о направлении казахстанских военнослужащих в Сирию, сообщаем, что ранее Министерством иностранных дел Республики Казахстан был дан официальный комментарий по данному вопросу. Министерство обороны придерживается позиции, озвученной в официальном заявлении МИД РК», — говорится в ответе Алдабергенова на запрос агентства.
МИД 23 июня заявил, что Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Министерство отмечало, что вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции
Для Казахстана, согласно заявлению МИД, принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации.
Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.