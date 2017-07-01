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08:02 (мск), источник: Tengrinews

В Минобороны РК ответили на предложение отправить военных в Сирию

Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских.

Источник: Tengrinews

Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских военнослужащих в Сирию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника генштаба ВС РК Адылбек Алдабергенов, передает РИА Новости.

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«Рассмотрев запрос касательно предложения России о направлении казахстанских военнослужащих в Сирию, сообщаем, что ранее Министерством иностранных дел Республики Казахстан был дан официальный комментарий по данному вопросу. Министерство обороны придерживается позиции, озвученной в официальном заявлении МИД РК», — говорится в ответе Алдабергенова на запрос агентства.

МИД 23 июня заявил, что Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Министерство отмечало, что вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4—5 июля.

Для Казахстана, согласно заявлению МИД, принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Кыргызстана и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

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