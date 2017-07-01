Прогноз погоды на 1 июля: «красный код» опасности никто не отменял

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В Молдове впервые введен «красный код» метеоопасности из-за жары, сообщили в субботу корреспонденту Sputnik в службе Госгидрометео.

Сегодня, 1 июля, по прогнозам синоптиков, будет самая высокая температура с начала лета.

«Красный код» прежде всего будет действовать В АТО Гагаузия, а также в районах Леова, Кантемир и Кагул.

«Максимальная температура воздуха 1 июля там достигнет значений +39, +40 градусов по Цельсию», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В остальных районах страны столбик термометра будет держаться на уровне +35 +37 градусов по Цельсию.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей.

Врачи настоятельно советуют отказаться сегодня от употребления алкоголя.