Жительница Башкирии встретила невиданного ранее зверя

Росомаха распространена преимущественно в лесотундре, в Сибири и на Дальнем Востоке, в России ареал её обитания проходит через Тверскую, Кировскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Пермский край. В Башкортостане же она достоверно не зафиксирована. Есть лишь пара упоминаний о ней от охотников, но нет даже снимков.

«Перебегающее проезжую часть животное встретилось мне по дороге из деревни Максютово в деревню Иргизлы. Зверь выходил из леса, озираясь и не торопясь. Коричневого цвета, спина чуть темнее. Сначала мне пришла мысль, что это медвежонок, но нос у него длиннее и немного уже медвежьего, —рассказала Диля Нурмухаметова.— Еще он мне напомнил барсука, но ноги его длиннее барсучьих, да и окрас другой. Мысленно сравнила его и с бобром, но и здесь совпадений нет, хвост у зверя пушистый и он явно крупнее бобра. Я решила его запечатлеть на фотоаппарат, но, заметив моё замешательство, зверь ускорился, ушёл к обочине вниз и исчез. И только спустя время, найдя фото росомахи в определителе, я поняла, с каким зверем повстречалась».

В Красной книге Республики Башкортостан росомаха отмечена в числе исчезнувших. «Зверь мог забрести к нам в республику с севера, например, из Пермского края, Свердловской области. Ведь росомаха за сутки может проходить до 120 километров, — утверждает писатель-путешественник, автор книги “Возвращение росомахи” Камиль Зиганшин. — За последние годы я уже не раз слышал о ней от охотоведов в Нуримановском, Гафурийском районах. Сам лично живьем росомаху не встречал, лишь видел следы животного, когда жил на Дальнем Востоке».

Росомаха ведет скрытый образ жизни и является самым неизученным хищником в мире. Зверя тяжело как сфотографировать, так и просто увидеть. Североамериканские индейцы, к примеру, считают зверя священным, а на Чукотке называют Йети, потому что он появляется неизвестно откуда и уходит в неизвестном направлении.

Научное название Gulo Gulo обозначает обжора, название произошло от ненасытного аппетита всеядных росомах. Наряду с этим качеством, она обладает репутацией зверька с непревзойденной свирепостью и мало кого боится. Наоборот, умное, сильное, дерзкое, хитрое животное боятся все обитатели тайги, зверь не теряет своего достоинства даже перед медведем. Животное спасает особенность — выброс секрета прианальных желез, им росомаха способна отпугнуть даже самого голодного противника. Обладает острым зрением, слухом и чутьём, зверь — прекрасный охотник и санитар леса, уничтожает больше падали, чем другие лесные обитатели. В своей книге «Возвращение росомахи» Камиль Зиганшин называет животное таежным Робин Гудом. «Росомаха сознательно создает невыносимые условия для охотников, снимает приманки, добычу, заходит в их зимовье. Животное — мыслящее и мстит охотникам за то, что они убивают обитателей леса», — добавил писатель.

Сотрудники национального парка «Башкирия» обращаются ко всем жителям республики, туристам, всем, кому попадётся на пути росомаха, по возможности сфотографировать животное и прислать снимки с описанием места встречи по электронной почте: npb.nauka@rambler.ru.