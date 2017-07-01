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10:57 (мск), источник: Sputnik.md

Женщины из Молдовы нарушили запрет Святой Горы Афон

Женщины из Молдовы нарушили запрет Святой Горы Афон — узнайте, что с ними произошло.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. В этом году исполняется 1045 лет с момент утверждения устава Святой Горы Афон и 705 лет с момента перехода этого сообщества из 20 монастырей под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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Всем, кто, как говорится, «в теме», известно — женщины не могут совершать паломничество на Святую Гору Афон, что в Греции. Но однажды аж четыре гражданки Молдовы нарушили этот запрет, однако сумели избежать анафемы и даже епитимьи от афонских старцев.

Минула наших соотечественниц и участь заключенных, хотя в Греции и действует закон, согласно которому осознанное нарушение запрета карается — вплоть до нескольких лет тюремного заключения.

Но нарушение оного запрета как раз и не было осознанным.

Итак, четыре женщины из Молдовы в возрасте от 27 до 32 лет пытались незаконно добраться из Турции в Грецию. Но их по ошибке высадили в недозволенном месте — у берегов Афона.

Так как это был невольный грех, представители администрации Святой Горы, выслушав объяснения нарушительниц, отпустили их, как принято говорить, с миром.

Случай этот произошел в 2008 году, однако стал достоянием гласности только сейчас — святые старцы долго не выдают свои секреты.

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