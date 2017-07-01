В Башкирии подвели итоги ЕГЭ по иностранным языкам

Как сообщили в Министерстве образования РБ, практически все выпускники справились с работой: по немецкому и французскому двоечников нет, а по английском языку минимальный порог в 22 балла не преодолели только шесть человек.

Стобалльников по иностранным языкам в республике нет. Тем не менее, число высокобалльных результатов (от 80 и выше) выросло с 29,9 до 31,2. Улучшился и средний балл: с 67,6 до 69,1.

Подводя предварительные итоги ЕГЭ, в образовательном ведомстве региона отметили, что в этом году ученики справились с экзаменами успешнее, чем в 2016 году. Не преодолевших минимальный порог по всем дисциплинам стало гораздо меньше.

Серьезных нарушений на ЕГЭ в этом году также не было. В ряде СМИ появилась информация о том, что в следующем году наказание за нарушения на ЕГЭ может стать строже. Так, если сейчас выпускник попался на экзамене со шпаргалкой или с сотовым телефоном, его работа аннулируется, а пересдача возможна в следующем году, то в настоящее время некоторые эксперты предлагают допускать таких выпускников к пересдаче только через два года. Есть также предложение и о значительном увеличении размера штрафов за нарушения на ЕГЭ.