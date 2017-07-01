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09:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подвели итоги ЕГЭ по иностранным языкам

УФА, 1 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане подвели итоги единого государственного экзамена по иностранным языкам. В испытании участвовали 1212 человек, 1194 из них сдавали английский язык, 17 — немецкий и всего одна школьница выбрала французский.

Как сообщили в Министерстве образования РБ, практически все выпускники справились с работой: по немецкому и французскому двоечников нет, а по английском языку минимальный порог в 22 балла не преодолели только шесть человек.

Стобалльников по иностранным языкам в республике нет. Тем не менее, число высокобалльных результатов (от 80 и выше) выросло с 29,9 до 31,2. Улучшился и средний балл: с 67,6 до 69,1.

Подводя предварительные итоги ЕГЭ, в образовательном ведомстве региона отметили, что в этом году ученики справились с экзаменами успешнее, чем в 2016 году. Не преодолевших минимальный порог по всем дисциплинам стало гораздо меньше.

Серьезных нарушений на ЕГЭ в этом году также не было. В ряде СМИ появилась информация о том, что в следующем году наказание за нарушения на ЕГЭ может стать строже. Так, если сейчас выпускник попался на экзамене со шпаргалкой или с сотовым телефоном, его работа аннулируется, а пересдача возможна в следующем году, то в настоящее время некоторые эксперты предлагают допускать таких выпускников к пересдаче только через два года. Есть также предложение и о значительном увеличении размера штрафов за нарушения на ЕГЭ.

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