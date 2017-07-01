В Кишиневе две беды — дураки и парковки

«Да, парковочных мест в Кишиневе мало, и мы, выходя на наши рейды, это понимаем. Но отсутствие парковок не должно влиять на то, что водители ставят автомобили не там, где надо да еще и начинают хамить, если мы их просим отъехать. А в Европе совести, судя по всему, больше у людей, и штрафы большие», — отметил Чолак, комментируя, увы, частые обстоятельства деятельности представляемого им движения.

Частичное решение этой проблемы в Молдове собеседник видит в том, чтобы полиция штрафовала нарушителей каждый раз при новом случае попрания ПДД. Ведь, если человек получит пять штрафов подряд, то он задумается над тем, нужно ли ему шестое взыскание. А то происходит, как в глупой комедии, сетует правозащитник, — получил водитель штраф за незаконную парковку вчера, а сегодня его машина все равно стоит на том же месте.

«Но часто полиция лояльна к таким нарушениям и позволяет водителю уехать без штрафа. Хорошо, что наши граждане активны в соцсетях и размещают фото нелегальных случаев парковки. Кстати, многие водители даже не подозревают, что нарушают закон, оставляя машины в неположенном месте. Они думают, что, если нет знака, запрещающего парковку, то на этом месте можно разместить свой автомобиль. Но есть ПДД, где прописано, что на тротуаре априори парковаться нельзя, и туда может заезжать только спецтехника, карета скорой помощи и т. д. », — сказал Чолак.

Он привел недавний пример — частично отремонтировали тротуары на проспекте Штефан чел Маре, там есть строго отведенные парковочные места, а водители ставят авто прямо на… велосипедной дорожке, считая ее границей между пешеходной частью и местом парковки.

«Поэтому мы, движение СтопХам, наверное, и нужны — чтобы разъяснять людям некоторые аспекты ПДД. Молдавскому СтопХаму уже пять лет, и полиция знает, что мы всегда ведем себя крайне вежливо. Поэтому, когда дело доходит до вызова наряда, то представители закона всегда тщательно разбирают случай, анализируя нашу аргументацию. Как правило, после этого водителя штрафуют, причем, оправданно», — заключил Чолак.