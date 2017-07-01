В Башкирии выросли показатели младенческой смертности

В Башкирии за последние пять месяцев выросли показатели младенческой смертности. В Росстате рассказали, что за период с января по май в республике погиб 171 новорожденный.

Так, в прошлом году за этот же период, в республике врачи установили 148 случаев младенческой смертности. Получается, что за год страшный показатель вырос на 28 единицы.

К слову, у всех остальных наших соседей по Приволжскому федеральному округу частота смерти новорожденных за эти пять месяцев, наоборот, упала. Например, в Татарстане врачи снизили страшную статистику на спасенных 35 жизней в год.