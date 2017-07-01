Эксперты рассказали, на какие специальности лучше учиться на Южном Урале

Эксперты рассказали, какие специальности наиболее востребованы в Челябинской области, — специалисты утверждают, что инженеры и технологи получают куда больше экономистов и юристов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал директор Центра занятости населения города Александр Шегуров, сегодня 14 тыс. свободных рабочих мест находится в банке вакансий города, что на 14% меньше, чем в прошлом году. При этом ситуация на рынке труда улучшается — на 20% снизилась средняя обращаемость, среди молодежи — на 25%.

Добавим, что средняя продолжительность безработицы составляет 4,9 месяца, а молодежь ищет новое место до четырех месяцев. Отметим, что из 14 тыс. вакансий 59% приходится на рабочие специальности.

Также Александр Шегуров рассказал о самых востребованных специальностях.

«Сегодня нужны рабочие руки, а также качественные инженерно-технические кадры. На многие предприятия требуются станочники, наладчики, хорошие технологи даже без опыта работы. Не стоит забывать, что мы живем в регионе машиностроения и металлургии, это и определяет спрос. Советую смотреть на вакансии, которые востребованы сейчас. Традиционно инженерно-технические специалисты получают больше, чем экономисты или юристы, даже на начальном этапе», — отметил Шегуров. Последними же, по его словам, регион перенасыщен, как и бухгалтерами.

Шегуров рекомендовал абитуриентам при поступлении уделять внимание объему практических занятий. Если у факультета есть хорошая связь с предприятиями, то они более конкурентны с точки зрения качества образования.

Другой эксперт озвучил проблему низкой мотивации работников. По словам доцента факультета психологии, кафедра «Возрастное развитие и консультирование» ЮУрГУ Вячеслава Козлова, многие люди не исполняют качественно свои обязанности, потому что занимаются тем, что им неинтересно.

«Сегодня множество людей работают там, где не хотят, потому что подчиняются требованиям жизни и социума. Мы идем от запроса системы, однако совсем не звучит, кем человек хочет работать. Человек приходит туда, где можно хорошо заработать, однако трудится плохо — в результате он неуспешен и предприятие тоже. Невозможно постоянно заниматься тем, что тебя не вдохновляет. В первую очередь, определитесь с тем, чем хотите», — рассказал Вячеслав Козлов.

Данное мнение поддержал директор центра занятости. «Около 70% выбора абитуриентов основано на мнении их родителей, опирающемся на востребованность специальности, а не на собственных личностных характеристиках. Очень много выпускников работают не по специальности — если это происходит, значит, средства в обучение тратятся неэффективно», — отметил Шегуров.

Он считает, что должна быть единая федеральная система профориентации. По данному направлению сейчас проводятся экскурсии на предприятия, а также тестирования.

Также специалисты дали прогноз развития рынка труда на Южном Урале.