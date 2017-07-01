Пять зеленых зон благоустроят в Краснодаре

Развитие инфраструктуры и ЖКХ, взаимодействие бизнеса и власти, а также возможность обмена опытом между городами двух стран обсудили в ходе заседания рабочей группы 14-й конференции городов-партнеров России и Германии.

На встрече с немецкими коллегами глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что кубанская столица сейчас находится в стадии бурного строительства и развития. Жители предъявляют обоснованные требования к городской среде, уровню и комфорту жизни, поэтому необходимы современные и конструктивные решения в различных сферах, в том числе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

«В этом году Краснодар участвует в масштабном городском проекте по созданию комфортной городской среды. Будут благоустроены пять зеленых зон, в том числе скверы и бульвары. Думаю, вы заметили, какой Краснодар зеленый город. Восемь крупных жилых массивов, которые объединяют от 5 до 16 многоквартирных домов. Это будут уже не единичные дворовые территории, а целые кварталы, которые будут подлежать полному благоустройству», — отметил мэр краевого центра Евгений Первышов.

Председатель правления Германо-Российского Форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек поделился своими наблюдениями и опытом в плане развития немецких городов. Он убежден, что оказание услуг ЖКХ должно быть сосредоточено в руках муниципалитетов: организации, снабжающие население ресурсами, должны быть в собственности города минимум на 51%, как в ряде германских городов.

«Рекоммунализация» позволит вернуть обратно приватизированные муниципальные сети.

Маттиас Платцек рекомендовал главе Краснодара взять иностранный опыт на вооружение.