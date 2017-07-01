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11:08 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области прогонзируют сильный ветер и град


Отдельные порывы ветра до 25−27 м/с.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в Самарской области с сохранением днем и вечером 1 июля ожидаются грозы. При грозах местами ливни, шквалистое усиление ветра 18−23 мс, отдельные порывы 25−27 м/с, местами град.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, сообщает облМЧС.

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