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11:13 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев удивил сильный туман на Енисее

Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями реки и набережной и удивляются природному явлению.

Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями затянутых белой дымкой реки и набережной и удивляются природному явлению.

После сильной жары, стоявшей в Красноярске последние дни, вчера и сегодня в городе прошли дожди, а температура воздуха понизилась. Это и стало причиной сильного тумана, который окутал реку и набережную.

Напомним, что с сегодняшнего дня погода в Красноярске изменится: ветер подует с северо-запада, днем уличные градусники будут показывать 26, 27 °C. В воскресенье, 2 июля, ожидается умеренный юго-западный ветер, лишь 24 °C и гроза.

В оба дня небо будет затянуто тучами, пройдет небольшой дождь. При этом ночи на выходных будут достаточно теплыми: от 16 до 18 °C.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температура продолжит понижаться и на следующей неделе: Гидрометцентр обещает к четвергу 19 °C в светлое время суток и лишь 12 °C — в темное.

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