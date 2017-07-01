Красноярцев удивил сильный туман на Енисее
Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями реки и набережной и удивляются природному явлению.
Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями реки и набережной и удивляются природному явлению.
Енисей окутал сильный туман. Жители Красноярска в соцсетях делятся фотографиями затянутых белой дымкой реки и набережной и удивляются природному явлению.
После сильной жары, стоявшей в Красноярске последние дни, вчера и сегодня в городе прошли дожди, а температура воздуха понизилась. Это и стало причиной сильного тумана, который окутал реку и набережную.
Напомним, что с сегодняшнего дня погода в Красноярске изменится: ветер подует с
В оба дня небо будет затянуто тучами, пройдет небольшой дождь. При этом ночи на выходных будут достаточно теплыми: от 16 до 18 °C.
Согласно предварительным прогнозам синоптиков, температура продолжит понижаться и на следующей неделе: Гидрометцентр обещает к четвергу 19 °C в светлое время суток и лишь 12 °C — в темное.