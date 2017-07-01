В Уфе на оживленный перекресток нанесли «вафельную» разметку
Нововведение появилось на пересечение улиц Революционной и Айской.
Нововведение появилось на пересечение улиц Революционной и Айской.
В Уфе на перекресток улиц Революционной и Айской нанесли «вафельную» разметку. В
Теперь центральную часть перекрестка украшает разметка в желтую клетку. Останавливаться на ней категорически запрещается.
— Подобный опыт целый год применялся в Москве. Его признали успешным. В 2017 такая разметка начала появиться в остальных городах России, — объяснили в городской администрации.
А совсем скоро на участке установят камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушителей.