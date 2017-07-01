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12:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на оживленный перекресток нанесли «вафельную» разметку

Нововведение появилось на пересечение улиц Революционной и Айской.

В Уфе на перекресток улиц Революционной и Айской нанесли «вафельную» разметку. В пресс-службе городской администрации отметили, что данное нововведение поможет бороться с постоянными заторами на этом перекрестке.

Теперь центральную часть перекрестка украшает разметка в желтую клетку. Останавливаться на ней категорически запрещается.

— Подобный опыт целый год применялся в Москве. Его признали успешным. В 2017 такая разметка начала появиться в остальных городах России, — объяснили в городской администрации.

А совсем скоро на участке установят камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушителей.

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