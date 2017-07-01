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11:21 (мск), источник: КрымPress

Полицейские в Судаке обнаружили «резиновый» дом

Проводя мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, полицейские в Судаке вышли на домовладение, в котором якобы проживали 11 иностранцев.

Судакчанин предоставил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку документы, на основании которых 11 граждан Ближнего Зарубежья были незаконно поставлены миграционный учет.

Однако помещения для проживания владелец домовладения предоставлять иностранным гражданам не намеревался. Своими действиями житель Судака нарушил закон, а также лишил органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением данными иностранными гражданами миграционного учета и их передвижения на территории нашей страны, — сообщает пресс-служба МВД РФ в РК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации» предусматривает наказание от крупного денежного штрафа — до лишения свободы на срок до трех лет. Иностранный гражданин, поставленный на учет по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на территории Российской Федерации, должен там постоянно проживать. Лицо, которое является принимающей стороной, должно предоставить иностранному гражданину вышеуказанное помещение для проживания, — отмечают правоохранители.

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