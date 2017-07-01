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10:54 (мск), источник: Actualitati.md

В пригороде Кишинева будет прекращена подача воды

По сообщениям АО Apă-Canal Chișinău на некоторых улицах города Гидигич в понедельник, 3 июля, будет остановлена подача воды. Причиной тому является выполнение ряда запланированных работ компанией Gas Natural Fenosa, передает IPN.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, в период с 13.00 до 18.00 часов, вода будет отключена ​​на улицах: А. Mатеевича, Пэчий, В. Костина, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну, В. Микле, Гр. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязула, Ред. Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Фынтынилор, Триколорулуй, Штефана чел Маре, Б. П. Хашдеу, Дечебала, 9 Мая, А. Пушкина, Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, Шербана и И. Некулче.

Поставщик призывает потребителей по отмеченным адресам обеспечить минимальный запас воды для бытового потребления на время отключения водоснабжения. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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