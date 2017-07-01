В пригороде Кишинева будет прекращена подача воды

Таким образом, в период с 13.00 до 18.00 часов, вода будет отключена ​​на улицах: А. Mатеевича, Пэчий, В. Костина, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну, В. Микле, Гр. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязула, Ред. Казакулуй, Вэличика Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Фынтынилор, Триколорулуй, Штефана чел Маре, Б. П. Хашдеу, Дечебала, 9 Мая, А. Пушкина, Гагарина, И. Крянгэ, М. Эминеску, Шербана и И. Некулче.



Поставщик призывает потребителей по отмеченным адресам обеспечить минимальный запас воды для бытового потребления на время отключения водоснабжения. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется позвонить в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022−25−66−66 или 022−85−77−77.