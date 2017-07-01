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10:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Указ Президента решил пенсионные проблемы отдельных категорий людей

По проблеме некоторых людей, попавших в так называемую пенсионную ловушку, в конце прошлого года высказал свою позицию Конституционный суд. Он отметил необходимость увеличения стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Человек отработал в правоохранительных органах 15 лет. Уволился. Причины не важны. Важно то, что у него не хватает 5 лет, чтобы при наступлении определенного возраста получать льготную пенсию, положенную людям, носившим погоны, а годы работы не засчитываются в страховой стаж. Его отсчет на новом месте начинается с нуля. Так, глядишь, и на обычную пенсию не успеешь заработать.

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По проблеме некоторых людей, попавших в так называемую пенсионную ловушку, в конце прошлого года высказал свою позицию Конституционный суд. Он отметил необходимость увеличения стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов. Однако и обратил внимание на обеспечение права на трудовую пенсию отдельных категорий граждан, выполнявших или выполняющих общественно значимую деятельность, но к моменту достижения общеустановленного пенсионного возраста не имеющих необходимого стажа работы.

Выступая в марте нынешнего года на совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016-м, Глава государства назвал неправильной ситуацию, когда выслуга лет на военной службе вообще не засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии. В результате человек, уволенный без военной пенсии, но прослуживший 10, 15 и более лет, должен наравне со вчерашним студентом в зрелом возрасте отработать еще 20 лет для получения трудовой пенсии. Это особенно несправедливо по отношению к военнослужащим, которые увольняются со службы без военной пенсии по независящим от них причинам.

И вот, наконец, проблема решена. Президент подписал Указ № 233 О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан. Документ урегулировал вопрос о повышении уровня пенсионного обеспечения тех, кто длительное время исполнял социально значимые виды деятельности. Продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов уменьшается для людей, которые не менее 10 календарных лет проходили военную службу, но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту им предоставляется при страховом стаже не менее 10 лет и общем стаже работы не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин.

Обиженными считали себя и люди, ухаживающие за инвалидами I группы. Государство делает им запись в трудовую книжку и платит деньги, но не засчитывает их работу в страховой стаж. Недавно был такой случай. Женщине отказали в пенсии по возрасту. Страховой стаж чуть более 10 лет. Также 6 лет была в отпусках по уходу за детьми, остальные годы досматривала отца, инвалида I группы. В принципе, она помогала стране. Если бы пошла работать на предприятие, то затраты государства на содержание инвалида были бы значительно большими.

Теперь и это противоречие преодолено. Указом уменьшен стаж работы с уплатой взносов для тех, кто ухаживал за инвалидом I группы либо ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за лицами, достигшими 80 лет. Они получили право на трудовую пенсию по возрасту при страховом стаже не менее 10 лет и общем — не менее 40 лет у мужчин и 35 — у женщин.

Напомню, были идеи пойти навстречу и некоторым другим социальным слоям. Например, весной группа парламентариев предлагала декретный отпуск, службу в армии и учебу в вузе засчитывать в страховой стаж. Почему они не нашли поддержки? Думается, разработчики нормативного документа реалистически взглянули на жизненные ситуации. Служба в армии занимает всего полтора года. Выпускник вуза начинает работать в 22—24. Взносы требуется платить лишь 20 лет. До пенсии можно успеть с большим запасом, если работать легально.

Или возьмем декретный отпуск. Если у женщины 1—2 детей, она не работает всего 3—6 лет. Большого страха нет. Для тех, у кого 5 детей, предусмотрена льгота — надо лишь 5 лет уплачивать взносы. Дискуссию в обществе вызывали только женщины с 4 детьми. Мол, выпадет целых 12 лет. Однако даже если начать работать в 36 лет, то законную пенсию можно успеть заработать.

gedroiz@sb.by.

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