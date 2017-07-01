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12:33 (мск), источник: dostup1.ru

Агаповский район остался без местного телевидения

Дата возобновления вещания неизвестна.

С 1 июля 2017 года Агаповский район (Челябинская область) остался без местного телевидения — вещание АР-ТВ приостановлено на неопределенный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главреда редакции газеты «Звезда» Елену Вашкевич.

По ее словам, вещание прекращено «в связи с решением учредителя — администрации Агаповского района — не продлять с АНО «Редакция газеты «Звезда» контракт на оказание информационных услуг по созданию и трансляции телепрограмм, посвященных общественно-значимым событиям в жизни Агаповского района».

По неофициальной информации власти района решили таким образом сэкономить. Содержание отдела ТВ обходилось районной казне в сумму около 1 млн рублей в год. По данным агентства «Верстов.инфо», в ближайшее время сокращения ждут и коллектив самой газеты.

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