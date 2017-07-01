Агаповский район остался без местного телевидения
Дата возобновления вещания неизвестна.
Дата возобновления вещания неизвестна.
С 1 июля 2017 года Агаповский район (Челябинская область) остался без местного телевидения — вещание
По ее словам, вещание прекращено «в связи с решением учредителя — администрации Агаповского района — не продлять с АНО «Редакция газеты «Звезда» контракт на оказание информационных услуг по созданию и трансляции телепрограмм, посвященных
По неофициальной информации власти района решили таким образом сэкономить. Содержание отдела ТВ обходилось районной казне в сумму около 1 млн рублей в год. По данным агентства «Верстов.инфо», в ближайшее время сокращения ждут и коллектив самой газеты.