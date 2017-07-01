Сотрудники МЧС почтили память экипажа Ил-76, год назад разбившегося под Иркутском
Пожарные и спасатели возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.
Пожарные и спасатели возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Иркутские пожарные и спасатели почтили память экипажа самолета Ил-76 МЧС России, разбившегося при тушении крупных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в
«Сотрудники ГУ МЧС и спасатели специализированной
Они возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. Он установлен в сквере в центре Иркутска.
Самолет Ил-76, командиром которого был один из лучших летчиков МЧС Леонид Филин, потерпел крушение 1 июля 2016 года в девяти километрах
За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода экипаж Леонида Филина совершил 33 боевых вылета, сбросив более тысячи тонн воды на очаги пожаров. Благодаря их профессиональным действиям в Иркутской области были ликвидированы семь крупных пожаров, защищены 30 населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек.