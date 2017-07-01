Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
В самолете, летевшем из Москвы в Анталью, произошла драка
Дану Борисову лишили родительских прав
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
1450-летие Николь Кидман
12:02 (мск), источник: ТАСС

Сотрудники МЧС почтили память экипажа Ил-76, год назад разбившегося под Иркутском

Пожарные и спасатели возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Иркутские пожарные и спасатели почтили память экипажа самолета Ил-76 МЧС России, разбившегося при тушении крупных пожаров в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

«Сотрудники ГУ МЧС и спасатели специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы отдали долг памяти своим коллегам-спасателям, погибшим год назад, 1 июля, в авиакатастрофе в Качугском районе при тушении лесных пожаров и защите населенных пунктов области», — сказал собеседник агентства.

Они возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга. Он установлен в сквере в центре Иркутска.

Самолет Ил-76, командиром которого был один из лучших летчиков МЧС Леонид Филин, потерпел крушение 1 июля 2016 года в девяти километрах юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. Осуществляя в тот день второй вылет на тушение лесного пожара, который угрожал населенному пункту Карам, экипаж в назначенное время не вышел на связь.

Из-за сложного рельефа местности, задымленности и тумана пропавший самолет искали двое суток. 3 июля были обнаружены обломки Ил-76. Десять человек, находившиеся на борту, погибли. Все они посмертно награждены Орденом Мужества.

За время работы в Сибирском федеральном округе с начала пожароопасного периода экипаж Леонида Филина совершил 33 боевых вылета, сбросив более тысячи тонн воды на очаги пожаров. Благодаря их профессиональным действиям в Иркутской области были ликвидированы семь крупных пожаров, защищены 30 населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Стал известен арбитр на финальный матч Кубка конфедераций
МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
Состоялась инаугурация первой женщины-председателя Гонконга
СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса Petya
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь