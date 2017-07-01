Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Роналду показал новорожденных детей
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Близкие Яковлева раскрыли истинную причину смерти
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Джигарханян получил десятки тысяч долларов от экс-жены - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
1450-летие Николь Кидман
12:00 (мск), источник: ТАСС

Тунгусский заповедник закрыт в Красноярском крае из-за сложной обстановки с пожарами

Отделом охраны усилен контроль на границах заповедника, а также увеличено количество патрульных мероприятий.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный природный заповедник «Тунгусский» закрыт для посетителей в связи со сложной лесопожарной обстановкой и введением режима чрезвычайной ситуации в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС.

«Туристическим группам и местному населению закрыт доступ на территорию заповедника до улучшения лесопожарной обстановки», — сказал представитель ГУ МЧС.

Отделом охраны заповедной территории усилен контроль на границах заповедника, а также увеличено количество патрульных мероприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
Число пострадавших от стихии в Москве увеличилось до 16 человек
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Стал известен арбитр на финальный матч Кубка конфедераций
МРОТ в России повышен до 7800 рублей в месяц
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Южная Корея назвала условие начала диалога между США и КНДР
Состоялась инаугурация первой женщины-председателя Гонконга
СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса Petya
Спорт
Творение сумасшедшего: почему Чили — один из фаворитов ЧМ-2018 Лучшая команда Южной Америки добралась до финала Кубка конфедераций. Но для чилийцев это не потолок. Называем причины считать их претендентами на триумф через год
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь