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12:52 (мск), источник: Om1.ru

С 1 июля в школах Омска начали вторую волну приема детей — «не по прописке»

Сегодня жители города могут подать заявление о приеме в школы, находящиеся за пределами их микрорайона или округа, но некоторые учебные заведения не смогли принять даже тех детей, которые живут рядом.

Источник: Om1.ru

В Омске катастрофически не хватает мест в школах, и особенно остро эта проблема стоит с новых микрорайонах, где возвели многоэтажки, но не вложились в развитие инфраструктуры. Об этом заявила директор департамента образования мэрии Омска Екатерина Спехова.

Проблемы со школой сейчас имеются у жителей микрорайона «Космический», где построено много новых домов и нет ни одной новой школы. В итоге в ближайшей к микрорайону школе № 118 уже нет мест для первоклассников, а строительство новой школы так и не началось. Аналогичная ситуация и в микрорайоне «Амурский-2», где также срочно требуется новая школа.

Реально построить школу лишь на Завертяева, так как этот проект попал под программу софинансирования.

Екатерина Спехова, директор департамента образования города Омска:

 — Сейчас самая реальная перспектива — это строительство школы на улице им. Стороженко в микрорайоне на Завертяева. Эту возможность мы получим благодаря строительству новой школы в Кировском округе, которую включили в федеральный реестр. Теперь мы получили право на софинансирование очередного объекта и воспользуемся этим.

Однако необходимость отдать детей в другую школу, не относящуюся к месту жительства ребенка, есть и у тех, кто штурмует лицеи и гимназии. И для них сегодня напряженный день.

С 1 июля у родителей есть возможность написать заявление о приеме, однако в некоторых учебных заведениях очереди из детей, живущих в других районах, такие длинные, что шансов попасть туда в первый класс практически нет. Отметим, что в этом году педагоги ожидают на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом году. Из-за начавшегося 10 лет назад бэби-бума в городе появилась необходимость увеличения числа школ.

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