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13:49 (мск), источник: Интерфакс

В Подмосковье запустили трансляцию происходящего на балашихинском полигоне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — На сайте Минэкологии Московской области стала доступной онлайн-трансляция с видеокамер, установленных на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время трансляция ведется с пяти камер, установленных на подъезде к полигону и контрольно-пропускном пункте. В ближайшее время будут установлены дополнительные камеры, которые позволят фиксировать то, что происходит непосредственно на свалке», — говорится в сообщении.

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Онлайн-трансляция организована в рамках мероприятий «дорожной карты» по снижению негативного воздействия полигона, разработанной Минэкологии Подмосковья, добавили в пресс-службе.

22 июня президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей 15 июня «Прямой линии».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей стороны поручил закрыть мусорный полигон 23 июня. В этот день рано утром в присутствии министра экологии Московской области, главы Балашихи и представителей прессы состоялось официальное закрытие полигона.

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