В Подмосковье запустили трансляцию происходящего на балашихинском полигоне
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — На сайте Минэкологии Московской области стала доступной
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — На сайте Минэкологии Московской области стала доступной
«В настоящее время трансляция ведется с пяти камер, установленных на подъезде к полигону и
22 июня президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей 15 июня «Прямой линии».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей стороны поручил закрыть мусорный полигон 23 июня. В этот день рано утром в присутствии министра экологии Московской области, главы Балашихи и представителей прессы состоялось официальное закрытие полигона.