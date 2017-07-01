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12:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Студент признался сокурснице в любви на выпускной церемонии

Свидетелями оригинального предложения руки и сердца стали участники и гости церемонии выпуска студентов ЮУрГУ — молодой человек признался в любви сокурснице прямо со сцены, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: ГТРК "Южный Урал"

В субботу, 1 июля, у главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета проходила церемония выпуска студентов. Для произнесения Клятвы верности на сцену поднялись выпускники, чьи успехи и завоевания в области науки, культуры и общественной деятельности внесли наибольший вклад в развитие университета.

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Один из них — Никита Дубровский, студент Высшей школы электроники и компьютерных наук. После произнесения Клятвы он остался на сцене и обратился к своей девушке, тоже выпускнице ВШЭКН.

— Я восхищаюсь твоей красотой и прекрасной улыбкой. Я очень сильно люблю тебя! И сегодня в присутствии ректора и всех выпускников 2017 года я признаюсь, что мое сердце принадлежит только тебе!

Источник: ГТРК "Южный Урал"

С цветами и кольцом Никита спустился со сцены и подошел к своей возлюбленной.

Елизавета ответила согласием.

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