Студент признался сокурснице в любви на выпускной церемонии

В субботу, 1 июля, у главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета проходила церемония выпуска студентов. Для произнесения Клятвы верности на сцену поднялись выпускники, чьи успехи и завоевания в области науки, культуры и общественной деятельности внесли наибольший вклад в развитие университета.

Один из них — Никита Дубровский, студент Высшей школы электроники и компьютерных наук. После произнесения Клятвы он остался на сцене и обратился к своей девушке, тоже выпускнице ВШЭКН.

— Я восхищаюсь твоей красотой и прекрасной улыбкой. Я очень сильно люблю тебя! И сегодня в присутствии ректора и всех выпускников 2017 года я признаюсь, что мое сердце принадлежит только тебе!