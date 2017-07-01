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12:19 (мск), источник: Nur.kz

Застройщиков трех жилых комплексов арестовали в Астане

Акционерное общество «Tamiz Invest Group» без разрешительных документов возвело жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид».

Источник: Nur.kz

Акционерное общество «Tamiz Invest Group» без разрешительных документов возвело жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид», сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

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По официальной информации, сейчас жилые комплексы заселены, при этом застройщик не завершил работу по оформлению разрешительных документов для последующего их ввода в эксплуатацию.

В связи с затягиванием процесса вопрос находится на особом контроле межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны.

В настоящее время МВД РК по факту растраты вверенного чужого имущества в отношении руководителей АО возбудило уголовные дела. Руководители взяты под арест.

В свою очередь, межведомственная комиссия ранее рекомендовала застройщику принять меры по оформлению разрешительных документов с дальнейшим вводом объектов в эксплуатацию.

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