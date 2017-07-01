Застройщиков трех жилых комплексов арестовали в Астане
Акционерное общество «Tamiz Invest Group» без разрешительных документов возвело жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид».
Акционерное общество «Tamiz Invest Group» без разрешительных документов возвело жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид».
Акционерное общество «Tamiz Invest Group» без разрешительных документов возвело жилые комплексы: «Территория комфорта-2», «Орбита», «Алтын Раид», сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
По официальной информации, сейчас жилые комплексы заселены, при этом застройщик не завершил работу по оформлению разрешительных документов для последующего их ввода в эксплуатацию.
В связи с затягиванием процесса вопрос находится на особом контроле межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны.
В настоящее время МВД РК по факту растраты вверенного чужого имущества в отношении руководителей АО возбудило уголовные дела. Руководители взяты под арест.
В свою очередь, межведомственная комиссия ранее рекомендовала застройщику принять меры по оформлению разрешительных документов с дальнейшим вводом объектов в эксплуатацию.