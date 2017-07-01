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12:07 (мск), источник: ТАСС

В Свердловской области ищут двух детей, пропавших в лесу

Отмечается, что 30 июня около 17:00 по местному времени (15:00 мск) ушли в лес за грибами и не вернулись.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Двое детей пропали в лесу в Свердловской области, их ищут полиция, спасатели и волонтеры. Об этом сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Сегодня в дежурную часть ОВД Красноуральска с заявлением о пропаже двух своих несовершеннолетних сыновей обратился местный житель. Он рассказал, что Коля 2001 года рождения и Андрей 2006 года рождения 30 июня около 17:00 по местному времени (15:00 мск) ушли в лес за грибами и не вернулись. Отец со своим знакомым пытались собственными силами найти детей, но когда поняли, что самим им не справиться, законный представитель обратился в полицию», — сказал он.

По словам Горелых, с целью розыска детей личный состав территориального ОВД был поднят по сигналу тревоги, для координации поисковых мероприятий создан и работает оперативный штаб, его возглавляет заместитель начальника райотдела полиции Александр Огурцов.

«В состав штаба также входит и. о главы администрации Красноуральска Светлана Макарова, представители МЧС. На первоначальном этапе поисковой операции в розыске детей участвуют порядка 60 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров. Вместе с ними обследует местность кинолог, задействуется шесть единиц техники», — уточнил он.

Детей ищут на территории площадью 6−7 квадратных километров. «В этой зоне имеются заболоченные места, водоем, сады и заброшенный аэродром», — сказал Горелых.

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