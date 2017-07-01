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12:50 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил белорусов и рассказал, что им не нужно

Глава белорусского государства обратился к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня Независимости Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко.

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«У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное», — заявил белорусский лидер в субботу, поздравляя соотечественников с наступающим Дню Независимости Беларуси.

Президент особо остановился на значении даты — 3 июля — в истории страны, назвав ее вехой, определяющей судьбу и будущее.

Глава государства констатировал, что в Беларуси за последние годы многое изменилось, кроме стремления белорусского народа жить в мире.

«Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века — стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития», — констатировал президент.

Он особо подчеркнул, что в стране царят мир и порядок.

«Белорусский народ един, а объединяет его главное — забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели», — сказал Лукашенко.

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