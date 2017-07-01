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14:17 (мск), источник: РБК

Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах

В России вступил в силу закон законопроект о регулировании работы аудиовизуальных сервисов, к которым в том числе относятся онлайн-кинотеатры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Президент Владимир Путин одобрил законопроект в начале мая. Изменения были внесены в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в отдельные законодательные акты.

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Согласно документу, владельцам онлайн-кинотеатров запрещается распространять информацию, которая «содержит публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающую терроризм».

​Закон запрещает иностранцам владеть более 20% сервисов, чья ежедневная аудитория на протяжении месяца составляет свыше 100 тыс. пользователей по всей России или более 20 тыс. — в одном регионе. Онлайн-кинотеатры должны регистрироваться в реестре Роскомнадзора.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что ведомство формирует и ведет реестр аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца. В случае нарушений Роскомнадзор потребует их устранить, а в случае повторного нарушения закона или же неисполнения требований после первого нарушения, ведомство обратится в суд с просьбой ограничить доступ к аудивизуальному сервису, следует из сообщения. ​

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