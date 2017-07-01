Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
В России вступил в силу закон законопроект о регулировании работы аудиовизуальных сервисов, к которым в том числе относятся
В России вступил в силу закон законопроект о регулировании работы аудиовизуальных сервисов, к которым в том числе относятся
Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Президент Владимир Путин одобрил законопроект в начале мая. Изменения были внесены в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в отдельные законодательные акты.
Согласно документу, владельцам
Закон запрещает иностранцам владеть более 20% сервисов, чья ежедневная аудитория на протяжении месяца составляет свыше 100 тыс. пользователей по всей России или более 20 тыс. — в одном регионе.
В сообщении Роскомнадзора отмечается, что ведомство формирует и ведет реестр аудиовизуальных сервисов, утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки и запрашивает ее у владельца. В случае нарушений Роскомнадзор потребует их устранить, а в случае повторного нарушения закона или же неисполнения требований после первого нарушения, ведомство обратится в суд с просьбой ограничить доступ к аудивизуальному сервису, следует из сообщения.