Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах

Президент Владимир Путин одобрил законопроект в начале мая. Изменения были внесены в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в отдельные законодательные акты.

Согласно документу, владельцам онлайн-кинотеатров запрещается распространять информацию, которая «содержит публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающую терроризм».