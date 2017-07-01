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12:56 (мск), источник: Tengrinews

Частные автопарки Алматы пожаловались в городскую прокуратуру

Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы обратилась в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку созданию местными властями.

Источник: Tengrinews

Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы обратилась в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку созданию местными властями еще одного муниципального автопарка и невыплатам субсидий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По мнению Ассоциации предприятий пассажирских перевозок Алматы, городские власти, покупая 300 автобусов и выделяя субсидии новому муниципальному автопарку, отдают приоритет одному субъекту бизнеса.

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«В перечень видов деятельности, осуществляемые юридическими лицами, находящимися в коммунальной собственности, не входит деятельность по обслуживанию автобусных городских, пригородных маршрутов и предоставлению в аренду автобусов.

Также согласно Закона «О госимуществе», к деятельности госпредприятия не относится предоставление в аренду автобусов", — говорится в обращении.

Кроме этого, Ассоциация возмущена не выплатами субсидий.

«Согласно требований ПК РК, местный исполнительный орган должен субсидировать убытки предпринимателей. Однако, 17 мая руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы (УПТиАД) предпринимателям Ассоциации, занятых на обслуживании социально значимых автобусных маршрутов, отказано в субсидировании убытков», — пишут перевозчики.

«Особо надо отметить, что бюджету в принципе не надо нести затрат по приобретению автобусов и созданию парка, так как бизнес сам готов обеспечить выполнение этих задач. Об этом излагалось в письме акиму города, где перевозчики обязались в 2017 году при условии субсидирования убытков приобрести 367 автобусов на 14,6 миллиарда тенге. Также взяты обязательства, что будет обеспечена безопасность движения, культура и качество обслуживания пассажиров», — отмечается в обращении.

Прокурору Алматы перевозчики пожаловались на свои убытки.

«Расчетные данные, полученные при проверке тарифной комиссией, свидетельствуют также о том, что в настоящее время, перевозчики Ассоциации терпят убытки и испытывают дефицит финансирования по организации перевозок в сумме более 1,4 миллиарда тенге ежемесячно! Нет средств для ремонта автобусов и подготовки предприятий к работе в осенне-зимний период. Кредиторская задолженность всех предприятий на 1 июня 2017 года составляют более 1,5 миллиарда тенге. Перевозчики Ассоциации выражают глубокую озабоченность социальным напряжением и непредсказуемыми последствиями при грядущих срывах обслуживания маршрутов», — заключается в обращении.

В прокуратуре Алматы сообщили, что получили обращение Ассоциации.

«Мы направили для рассмотрения и принятия мер в вышестоящий орган: в акимат города Алматы», — сказали в прокуратуре Алматы.

Ранее перевозчики заявили, что существующий тариф в 80 тенге не покрывает все расходы перевозчиков. По их данным, себестоимость одной поездки алматинца в автобусе — 149 тенге. Также они напомнили, что, согласно пункту 6 статьи 124−4 Предпринимательского кодекса РК, если установленный тариф не обеспечивает рентабельность перевозок пассажиров, местные исполнительные органы должны субсидировать убытки перевозчиков.

В УПТиАД Алматы подтвердили, что существующий тариф на проезд не покрывает все расходы перевозчиков. Сейчас они решили провести эксперимент: будут субсидировать 12 маршрутов, затем посмотрят эффект. 2 июня в УПТиАД заявили о создании нового муниципального автопарка. Им будет управлять коммунальное предприятие «Алматыэлектротранс».

Добавим, что депутаты маслихата Алматы VI созыва 29 июня на внеочередной XVII сессии согласовали введение дифференцированного тарифа за проезд в общественном транспорте. Теперь при оплате картами «Онай» одна поездка будет стоить 80 тенге, а наличными — 150 тенге. Когда именно вступит в силу новый тариф пока неизвестно.

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