День семьи, любви и верности отметят в Ростове-на-Дону 8 июля. Праздник пройдет на Фонтанной площади возле театра имени М. Горького с 17.00 до 21.00. Этот праздник по уже сложившейся традиции отмечается в день памяти православных святых — князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз, выдержав трудные испытания, стал примером подлинного семейного счастья.
На главной площади города будут оформлены детские культурно-анимационные площадки, где пройдут обучающие мастер-классы по бисероплетению, косоплетению, выставки гончарного ремесла и кузнечного дела. На одной из площадок будут обучать прыжкам на акробатических батутах для всей семьи «Папа, мама, я».
На празднике по традиции вручат памятные медали «За любовь и верность» семьям-юбилярам, прожившим вместе свыше 30 лет. Ростовчан порадуют городские творческие коллективы, все желающие смогут получить праздничные шары, раскраски, карандаши и детские журналы. Кроме того, участников праздника ждут пригласительные билеты в батутно-акробатический центр «Вверх», а также билеты в кинотеатр «Ростов» на премьеру мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии».