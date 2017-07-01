День семьи, любви и верности отметят в Ростове-на-Дону 8 июля. Праздник пройдет на Фонтанной площади возле театра имени М. Горького с 17.00 до 21.00. Этот праздник по уже сложившейся традиции отмечается в день памяти православных святых — князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз, выдержав трудные испытания, стал примером подлинного семейного счастья.

На главной площади города будут оформлены детские культурно-анимационные площадки, где пройдут обучающие мастер-классы по бисероплетению, косоплетению, выставки гончарного ремесла и кузнечного дела. На одной из площадок будут обучать прыжкам на акробатических батутах для всей семьи «Папа, мама, я».