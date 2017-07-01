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13:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливень, град и грозы

По прогнозам синоптиков, такие неблагоприятные погодные условия сохранятся и в ближайшие несколько дней.

Погода продолжает проверять самарцев на прочность. Так, в субботу, 1 июля, в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Сегодня жителей региона вновь ожидают ливень, град, грозы и все это в сопровождении шквалистого ветра. Единственная радость — днем воздух должен прогреться до 28 °C.

«В дневные и вечерние часы 1 июля местами по Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: грозы, ливни, шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с, отдельные порывы при грозах до 25−27 м/с, возможен град», — сообщают синоптики.

В связи с этим региональное ГУ МЧС рекомендует не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами — лучше всего переждать непогоду дома. А тем, кто уже успел куда-то отправиться на своем авто, советуют быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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