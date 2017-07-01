Километровые пробки образовались на двух таможнях на выезде из страны

Жители Молдовы продолжают брать штурмом таможни страны для выезда за границу.

Как свидетельствует специальное приложение. Пограничной полиции Молдовы, пробки сегодня, 1 июля, образовались на двух таможнях.

Речь о таможенном пункте Скулень, где время ожидания, в среднем, составляет 92 минуты, и таможне Леушень — Албица со средним временем ожидания в 75 минут.

На остальных пунктах время ожидания составляет от 60 до 5 минут.

На въезде в страну самым загруженным является пункт Леушень — Албица. Там время ожидания составляет 50 минут. На остальных пунктах придется ждать от 35 минут и менее.

Вчера время ожидания на некоторых таможнях составляло 2,5 часа.