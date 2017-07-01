Километровые пробки образовались на двух таможнях на выезде из страны
Время ожидания на них составляет около полутора часов.
Время ожидания на них составляет около полутора часов.
Жители Молдовы продолжают брать штурмом таможни страны для выезда за границу.
Как свидетельствует специальное приложение. Пограничной полиции Молдовы, пробки сегодня, 1 июля, образовались на двух таможнях.
Речь о таможенном пункте Скулень, где время ожидания, в среднем, составляет 92 минуты, и таможне Леушень — Албица со средним временем ожидания в 75 минут.
На остальных пунктах время ожидания составляет от 60 до 5 минут.
На въезде в страну самым загруженным является пункт Леушень — Албица. Там время ожидания составляет 50 минут. На остальных пунктах придется ждать от 35 минут и менее.
Вчера время ожидания на некоторых таможнях составляло 2,5 часа.