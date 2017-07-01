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14:03 (мск), источник: РИА Новости

МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Столичные спасатели предупредили жителей и гостей столицы о непогоде в Москве до вечера субботы, ожидаются сильный ветер, дождь и гроза, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по столице.

Источник: РИА Новости
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«По информации ФГБУ “Центральное УГМС” Росгидромет, в период с 13.00 до 19.00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Рекомендуется ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву в пятницу днем. Ранее в МЧС прогнозировали дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду в столичном регионе до субботы, 1 июля.

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