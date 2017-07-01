МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве в ближайшие часы

«По информации ФГБУ “Центральное УГМС” Росгидромет, в период с 13.00 до 19.00 1 июля в городе Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения и переждать непогоду в капитальном строении. Рекомендуется ставить машины в гараж, а при его отсутствии оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву в пятницу днем. Ранее в МЧС прогнозировали дождь, грозу, град и усиление ветра с порывами до 15−20 метров в секунду в столичном регионе до субботы, 1 июля.