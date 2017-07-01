Луценко заявил, что прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве Вороненкова

Прокуратура близка к раскрытию дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что «не склонен объединять» гибель Дениса Вороненкова и полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала.

«Мы близки к раскрытию этого дела (об убийстве Вороненкова, — ред.), и это совсем другая линия», — заявил генпрокурор.

Луценко также сообщил, что в расследовании относительно гибели журналиста Павла Шеремета серьезного прогресса пока не наблюдается.

Напомним, что экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Советник министра МВД Антон Геращенко сообщил, что стрелок — гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов. Он родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами, и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии.