Госпродпотребслужба начинает проверку столичных ресторанов и кафе

В субботу, 1 июля, специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начнут мониторинг заведений общественного питания Киева. Предварительные результаты проверки могут быть в понедельник, 3 июля.

«Будем проводить разъяснительную работу и обследование с целью мониторинга. Если допустят к объекту, будем проводить мероприятия. Если нет, то мы эту информацию обнародуем для общественности (какие заведения не позволили провести в них проверки, — ред.)», — сказал заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает «112 Украина».

Напомним, случаи отравления у людей зафиксированы после посещения ресторана «Евразия» (ООО «Суши Лэнд»), расположенного по ул. Дмитриевская, 2а, 28 июня.

У пациентов, которые поступили в Александровскую больницу Киева с жалобами на тошноту, диарею, повышение температуры тела и боли в животе после употребления суши в одном из киевских ресторанов, подозревают сальмонеллез.