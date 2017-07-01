Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
«Нас никто не спросил, хотим ли мы в микроволновке жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
Близкие Яковлева раскрыли истинную причину смерти
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Бывшая жена Джигарханяна отдала ему 74 тысячи долларов - СМИ
"Противник убит": Захарченко о новом пистолете ДНР
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
14:16 (мск), источник: Капитал

Госпродпотребслужба начинает проверку столичных ресторанов и кафе

Предварительные результаты проверки могут быть в понедельник, 3 июля.

Источник: Капитал

В субботу, 1 июля, специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начнут мониторинг заведений общественного питания Киева. Предварительные результаты проверки могут быть в понедельник, 3 июля.

Читайте также
Из-за отравлений и ботулизма Киев усилил контроль пищевых продуктов

«Будем проводить разъяснительную работу и обследование с целью мониторинга. Если допустят к объекту, будем проводить мероприятия. Если нет, то мы эту информацию обнародуем для общественности (какие заведения не позволили провести в них проверки, — ред.)», — сказал заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает «112 Украина».

Напомним, случаи отравления у людей зафиксированы после посещения ресторана «Евразия» (ООО «Суши Лэнд»), расположенного по ул. Дмитриевская, 2а, 28 июня.

У пациентов, которые поступили в Александровскую больницу Киева с жалобами на тошноту, диарею, повышение температуры тела и боли в животе после употребления суши в одном из киевских ресторанов, подозревают сальмонеллез.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Госпродпотребслужба начинает проверку столичных ресторанов и кафе
«Ъ» узнал об аресте пяти сотрудников ФСБ за крупную взятку
Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Вступил в силу закон об онлайн-кинотеатрах
РФ запустит с Байконура одновременно 12 космических аппаратов
Дмитрий Медведев почтил память экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля
МЧС предупредило о непогоде в Москве в ближайшие часы
СБУ заявила о причастности спецслужб РФ к атаке вируса Petya
Спорт
Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона заявил, что хотел бы стать тренером сборной России
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
В Петербурге выросли инвестиции в недвижимость
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь