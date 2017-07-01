МАУ ввела плату за регистрацию на стойке в аэропорту
МАУ с 1 июля вводит в тестовом режиме плату в размере 20 евро за регистрацию или печать посадочного талона на стойке в аэропоту.
МАУ с 1 июля вводит в тестовом режиме плату в размере 20 евро за регистрацию или печать посадочного талона на стойке в аэропоту.
«Международные авиалинии Украины» с 1 июля вводят в тестовом режиме плату в размере 20 евро за регистрацию или печать посадочного талона на стойке в аэропоту.
На сегодня такая плата будет применяться на рейсах
По данным авиаперевозчика, такие меры компания проводит с целью привлечения пассажиров к регистрации онлайн.
Регистрация онлайн с 22 июня стала возможной для пассажиров, путешествующих с младенцами, с животными, перевозящих оружие, для несопровождаемых детей, а также пассажирам с особыми потребностями, в том числе нуждающимся в дополнительном кислороде во время полета.
Ранее такие категории пассажиров должны были регистрироваться только в аэропорту.