МАУ ввела плату за регистрацию на стойке в аэропорту

«Международные авиалинии Украины» с 1 июля вводят в тестовом режиме плату в размере 20 евро за регистрацию или печать посадочного талона на стойке в аэропоту.

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На сегодня такая плата будет применяться на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев. В дальнейшем авиаперевозчик намерен применять такой подход по всей своей маршрутной сети, передает avianews.com.

По данным авиаперевозчика, такие меры компания проводит с целью привлечения пассажиров к регистрации онлайн.

нлайн-регистрация для большинства рейсов МАУ открывается за 48 часов до вылета. После этого система авиаперевозчика отправляет пассажирам на привязанную к бронированию электронную почту приглашение пройти регистрацию дистанционно. Процедура занимает около минуты, позволяет выбрать место в самолете бесплатно и скачать pdf-файл, который затем нужно будет распечатать.

Регистрация онлайн с 22 июня стала возможной для пассажиров, путешествующих с младенцами, с животными, перевозящих оружие, для несопровождаемых детей, а также пассажирам с особыми потребностями, в том числе нуждающимся в дополнительном кислороде во время полета.

Ранее такие категории пассажиров должны были регистрироваться только в аэропорту.