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14:00 (мск), источник: Noi.md

10 причин приехать в Молдову назвала итальянская журналистка

Итальянская журналистка, фотограф, веб-писатель и закаленная путешественница Мария Грация Каселла рекомендует туристам посетить Республику Молдова.

Источник: Noi.md

Мария Грация Каселла заявила, что достаточно пяти дней для того, чтобы влюбиться в живописные пейзажи, в атмосферу старины, в доброту и открытость здешних людей. В связи с этим итальянская поклонница нашей страны назвала 10 причин посетить Молдову.

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1. Одним из обязательных мест является столица — Кишинев.

Гостья из Италии обратила внимание на то, что в городе изобилует зелень. Здесь, по её словам, много парков, цветущих садов. Растут деревья и вдоль каждой улицы. Кроме того, если вы оказались в Кишиневе в воскресенье, обязательно попадите на службу в церковь, рекомендует итальянка. Её впечатлил тот факт, что все женщины одевают платки на голову.

Если у вас нет этого головного убора, то Мария Грация Каселла советует приобрести его на Центральном рынке, который пришел на смену советскому колхозу, считает итальянка. Здесь есть и овощи, и фрукты, и многое другое.

2. Гастрономические туры.

Мария Грация Каселла рекомендует взять уроки приготовления молдавских плацинд. По словам фотографа, это блюдо всегда присутствует на молдавском столе.

3. Вы не можете похвастаться тем, что были в Молдове, если не посетили Старый Орхей.

Это исторический комплекс, который вдохновляет художников и поэтов на протяжении многих веков. У него есть всё для того, чтобы быть зарегистрированным в ЮНЕСКО, пишет итальянка.

4. Побывайте в маленьком селе Бутученах и в населенном пункте Палаланка.

По словам представительницы итальянских СМИ, Паланка — это село, затерянное среди холмов и лесов в самом сердце Молдовы, где люди всё еще ездят на гужевых повозках и сохранили сельскохозяйственные традиции, а также традицию пасти животных. Впечатлили туристку и аутентичные дома в Бутученах, которые окрашены в пастельных тонах, и на которых зачастую нанесены различные молдавские мотивы. Кроме того, итальянку порадовал тот факт, что повсюду растут цветы.

5. Важные причины заехать в Приднестровье.

Особо отметила туристка из Италии сохранившийся памятник Ленину в Тирасполе и винно-коньячный завод «Квинт».

6. Винные подвалы «Cricova» — еще одна гордость Молдовы.

Не могла не порекомендовать их посетить и Мария Грация Каселла.

7. На заводе «Aquatir» можно продегустировать черную икру.

Как отметила Мария, самым неожиданным в её визите в Молдову стала дегустация икры. Эта компания, по словам журналистки, производит 5 тонн этого продукта в год.

8. Вкусные молдавские блюда — ещё одна неотъемлемая часть посещения страны.

Итальянка отметила, что молдавская кухня сформировалась под влиянием Балкан, Турции и России.

9. Винные экскурсии.

Они отражают веселый дух Молдовы, убеждена Мария Грация Каселла.

10. Родительский дом-музей, оформленный в национальном стиле.

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10 причин приехать в Молдову назвала итальянская журналистка
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